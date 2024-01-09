Сбежавшая из России Алсу обратилась к поклонникам на другом языке

Исполнительница хита «Зимний сон» поздоровалась с поклонниками в личном блоге уже из Италии.

Певица Алсу отправилась в отпуск, но нарушила свое ежегодную традицию проводить отдых на море. Пляжи и водные развлечения звезда заменила на прохладный Рим. Уже оттуда она опубликовала пост на фоне центральной площади европейской страны, обратившись к фанатам на английском языке, сообщает издание «Утро.ру».

«Когда в Риме, загадай желание!» (перевод с англ. - прим.ред.), — написала певица.

Кто составил компанию 40-летней Алсу пока неизвестно. Не исключено, что она путешествует с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.