Сбежавшая из России группа «Би-2» согласна выступать только на нейтральной территории

Егор Бортник* и Александр Уман дают концерты при соблюдении условий их райдера за границей. В России они выступать не намерены.

Солисты «Би-2» уехали из РФ после начала СВО, а затем отменили все свои концерты на территории страны. Сейчас музыканты предпочитают выступать перед аудиторией в Турции, Прибалтике и других странах с «нейтральной» территорией, сообщает RT.

При этом в стандартном райдере знаменитостей указано, что час их выступления обойдется в 9,8 млн рублей. Заказчик обязан предоставить Бортнику* и Уману перелет в бизнес-классе и обслуживание в VIP-зале аэропорта. У них должен быть водитель на Mercedes-Benz S-класса и люксовые номера. В самом отеле должен находиться спортзал и бассейн.

Однако вероятность выступления группы в России минимальна. Известно, что первый концерт артистов запланирован только на 20 января 2024 года за границей.

*Егор Бортник включен в реестр физлиц иноагентов по решению Минюста РФ.