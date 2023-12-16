Сбежавшая из России Орбакайте прилетела в Москву, чтобы заработать на новогодних праздниках

Как передает Mash, российская исполнительница Кристина Орбакайте вознамерилась устроить новогодний чес не только по новогодним огонькам, но и не откажется от посещения корпоративов. Разумеется, за деньги, причем не малые.

Да и требования к обслуживанию у дочери Аллы Пугачевой не слабые. В райдере певицы значится предоставление люксового автопарка, самого дорогого отеля в городе выступления и круглосуточная охрана. Если это корпоратив, то обязательным условием должно быть обеспечение полной секретности выступления.

«Цены на свои услуги Орбакайте снизила, теперь она просит 4,5 миллиона рублей вместо 5 миллионов рублей», - приводится в публикации.

После серии новогодних с начала СВО постоянно проживает с дочерью и мужем. Отмечается, что Орбакайте даже купила обратные билеты.