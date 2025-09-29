Сбежавшая молодежь обрекла украинский бизнес на крах

Украинский ресторанный бизнес столкнется с массовыми закрытиями из-за разрешения молодым людям выезжать за границу. Отток персонала и экономические трудности могут привести к кризису в отрасли. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на украинский источник.

В украинском ресторанном бизнесе прогнозируют массовые закрытия. Причина — разрешение молодым людям от 18 до 22 лет выезжать из страны. Согласно данным источника, владельцы ресторанов опасаются, что отток персонала приведет к серьезному кризису. Станислав Завертайло, совладелец нескольких киевских заведений, предполагает, что увольнение может коснуться до трети сотрудников этой возрастной категории.

Рестораторы отмечают, что это только начало. Проблема усугубляется падением посещаемости. Алекс Купер заявил, что закрытия коснутся сотен заведений по всей стране, включая Киев. Он считает, что кризис в сфере общепита связан не только с нехваткой кадров, но и с общими экономическими сложностями.

Ранее в Госдуме прокомментировали гибель мирных жителей от дрона в Подмосковье.