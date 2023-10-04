Сбежавшего историка моды Васильева подозревают в интимных связах с престарелыми женщинами

Ходили слухи о том, что он спит с дамами максимально преклонного возраста. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Многие российские зрители обожали телепередачу «Модный приговор», в которой Александр Васильев выступал в качестве ведущего. И даже несмотря на то, что некоторое время назад он решил уехать из России, интерес к звезде никуда не исчез.

Некоторые люди предполагали, что Васильев склонен к нетрадиционной сексуальной ориентации – все из-за стереотипов. Ведь, казалось бы, какой мужчина будет так внимательно относится к своему внешнему виду, как он?

Но Васильев, наоборот, любит женщин. Однако, с возрастом у многих возникают проблемы в интимном плане. И историк моды не стал исключением. Об этом он рассказал в интервью трехлетней давности, опубликованном в социальных сетях. Там же он опроверг слухи о том, что спит с женщинами в возрасте.