Сбежавшего из госпиталя в Екатеринбурге дезертира поймали в ямальской тундре
Фото: [89.rosguard.gov.ru]
Беглого военнослужащего задержали на территории тундры в ЯНАО. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», ранее молодой человек сбежал из больницы в Екатеринбурге и попытался скрыться.
Военный 28 лет попал в екатеринбургский госпиталь, откуда сбежал и самовольно оставил место службы. Сотрудники УФСВ нацгвардии РФ по ЯНАО выяснили, что белец может прятаться у родных в Ямальском районе.
Правоохранители отправились на место предполагаемого нахождения служащего — в ямальскую тундру. Также для эффективного наблюдения запустили беспилотник. Молодой человек действительно оказался в стойбище у родственников, в 30 км от села Катравож.
Дезертир не оказал сопротивления при задержании. Его передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
Ранее сообщалось, что в ДНР среди мирных жителей обнаружили солдата-дезертира ВСУ.