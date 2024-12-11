Сбежавшего из госпиталя в Екатеринбурге дезертира поймали в ямальской тундре

Беглого военнослужащего задержали на территории тундры в ЯНАО. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , ранее молодой человек сбежал из больницы в Екатеринбурге и попытался скрыться.

Военный 28 лет попал в екатеринбургский госпиталь, откуда сбежал и самовольно оставил место службы. Сотрудники УФСВ нацгвардии РФ по ЯНАО выяснили, что белец может прятаться у родных в Ямальском районе.

Правоохранители отправились на место предполагаемого нахождения служащего — в ямальскую тундру. Также для эффективного наблюдения запустили беспилотник. Молодой человек действительно оказался в стойбище у родственников, в 30 км от села Катравож.

Дезертир не оказал сопротивления при задержании. Его передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что в ДНР среди мирных жителей обнаружили солдата-дезертира ВСУ.