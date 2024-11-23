Солдата-дезертира ВСУ обнаружили среди мирных жителей, прятавшихся в Горняке в ДНР

По информации источника, мужчина «самовольнулся» еще в 2022-м и два года скрывался по подъездам и заброшенным домам. До начала специальной военной операции (СВО) работал на шахте в подконтрольном Киеву Горняке.

Украинца мобилизовали летом 2022-го года. Тогда его отправили воевать в Бахмут (Артемовск). Как рассказал мужчина, его задача заключалась в эвакуации раненных солдат, однако ни окопов, ни командования в зоне боевых действий не было, поэтому военным приходилось копать их самостоятельно.

Вскоре украинец отказался от службы в рядах ВСУ, за что был отправлен в суд за дезертирство. Мужчина не хотел отбывать наказание, поэтому вместе с двумя сослуживцами сбежал в Константиновку на такси. Позже бывший военный вернулся в Горняк, но перед этим сжег военный билет и переоделся в гражданскую форму.

В конце октября стало известно, что ВС РФ освободили Горняк в ДНР. Тогда мужчина попросил российских солдат эвакуировать его в Донецк. Сейчас украинец находится на территории России и занимается поисками брата, который живет в Брянской области.

Ранее ТАСС сообщил, что в Часов Яр перебросили элитные подразделения ВСУ.