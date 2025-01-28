Сбежавшие из России иноагенты испугались, что их депортирует Трамп

Дональд Трамп ужесточает миграционную политику в США, что пугает иностранных агентов, покинувших Россию. Об этом пишет KP.RU .

Проблема с мигрантами в США стала превращаться в торговую войну. Трамп отправил несколько самолетов в Колумбию и Мексику, но обе страны развернули судна, за что были наказаны высокими пошлинами. Республиканец тем временем заявляет, что продолжит чистки среди нелегалов. Впрочем, Мексика сдалась и в итоге приняла четыре рейса с гражданами, которые пытались найти в штатах хваленую американскую мечту.

Как отмечает «Комсомолка», под указ о депортации могут попасть и беглые россияне, в том числе и иноагенты. Известно, что в США живет как минимум три русских комика, попавших в реестр Минюста.

«Русскоязычные чаты, некогда пестревшие советами по релокации и шутками, теперь наполнены унынием. Приложение CBP One, позволявшее беженцам подавать запросы на убежище, больше не работает. Пограничные собеседования приостановлены. Указы Байдена, открывшие лазейки для тысяч мигрантов, отменены одним росчерком пера», — отмечается в материале.

Выслать из США могут и тех, кто успел пересечь границу в период правления Байдена. Конечно, если у них не будет необходимых документов.

Ранее сообщалось, что США отменили торговые пошлины в 25% для Колумбии, которая в итоге сдалась под натиском Трампа и приняла своих граждан.