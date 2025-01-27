США отменили торговые пошлины в 25% на колумбийские товары

В Соединенных Штатах не будут вводить повышенные торговые пошлины на колумбийскую продукцию, так как власти этой страны согласились принимать военные самолеты с депортированными мигрантами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство сослалось на слова Кэролайн Ливитт, пресс-секретаря Белого дома. Та заявила, что Колумбия пошла на все требования США.

«Согласилась со всеми условиями, включая безоговорочное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах, без ограничений и задержек», — указала Ливитт журналистам.

После этого было принято решение не вводить повышенные торговые пошлины на колумбийские товары.

Ранее власти США заявили, что закроют свои миграционные офисы сразу в четырех странах Латинской Америки. Они прекратят действовать в Коста-Рике, Гватемале, Колумбии и Эквадоре. Это сделано для того, чтобы США имели возможность шире управлять миграционными процессами с учетом собственных национальных интересов.