Сбежавший из России Бурковский остро переживает происходящее в Израиле

Как пишет издание «Утро.ру» , он искренне желает, чтобы боевые действия как можно скорее закончились.

Андрей Бурковский довольно долго скрывал свой побег в Соединенные Штаты. Он покинул Россию из-за специальной военной операции и особо не делал никаких политических заявлений. Но обострение палестино-израильского конфликта заставило актера наконец прервать свое молчание.

Он признался, что за всем происходящим наблюдает со слезами на глазах. Все потому, что на Святой земле у актера театра и кино живут дядя и кузен. Андрей Бурковский даже выложил на личной странице в соцсетях флаг Израиля.

Он уже который день звонит своим родственникам по телефону и поддерживает их. Его брат, в свою очередь, заверил актера в том, что все будет хорошо.

Кстати, угроза нависла не только над родными Бурковского. Другим российским звездам, находящимся в Израиле, тоже довольно опасно там оставаться.