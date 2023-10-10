Сбежавший из России Бурковский остро переживает происходящее в Израиле
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
Как пишет издание «Утро.ру», он искренне желает, чтобы боевые действия как можно скорее закончились.
Андрей Бурковский довольно долго скрывал свой побег в Соединенные Штаты. Он покинул Россию из-за специальной военной операции и особо не делал никаких политических заявлений. Но обострение палестино-израильского конфликта заставило актера наконец прервать свое молчание.
Он признался, что за всем происходящим наблюдает со слезами на глазах. Все потому, что на Святой земле у актера театра и кино живут дядя и кузен. Андрей Бурковский даже выложил на личной странице в соцсетях флаг Израиля.
Он уже который день звонит своим родственникам по телефону и поддерживает их. Его брат, в свою очередь, заверил актера в том, что все будет хорошо.
Кстати, угроза нависла не только над родными Бурковского. Другим российским звездам, находящимся в Израиле, тоже довольно опасно там оставаться.