Сбежавший из России Галкин* отказался от своего имени

Сбежавший вместе с женой Аллой Пугачевой из России комик Максим Галкин* появился на афишах в Европе под другим именем. На это обратили внимание комментаторы онлайн-журнала Starhit.

Теперь выступления артиста в Латвии анонсируют под именем Maksims Galkins. Его концерты в Латгалии и Даугавпилсе пройдут 10 и 11 августа.

«Галкин теперь Галкинс», – отмечает один из комментаторов.

«Довольны были те 10 человек, которые пришли на концерт пенсионерок кормилиц?», – задается вопросом другой комментатор.

Накануне латвийская певица Лайма Вайкуле вместе с Галкиным* на фестивале «Рандеву» в Юрмале исполнила песню на латышском языке. Вайкуле отметила, что слушатели «были в восторге» от умения комика говорить петь по-латышски.

Галкин* и Пугачева покинули Россию весной 2022 года – после начала специальной военной операции на Украине. В сентябре комик пополнил реестр иностранных агентов.

Галкин* неоднократно выступал с критикой российской власти. На своих концертах заграницей артист высмеивает Россию и активно высказывается в поддержку Украины.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом