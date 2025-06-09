Сбежавший из воинской части под Волгоградом контрактник расстрелял двоих парней из-за ревности

Военнослужащий по контракту, который самовольно покинул расположение части, открыл огонь по двум молодым людям в Волгоградской области. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Ведется розыск беглеца. Причиной инцидента стали ревность и желание отомстить. Об этом передает BAZA.

По предварительной информации, в розыске находится Максим Валькович, который вчера вечером самовольно покинул расположение воинской части, имея при себе автомат.

По информации, полученной от телеграм-канала, Валькович заподозрил свою жену в супружеской неверности. Он связался с предполагаемым любовником и договорился о встрече на восточной окраине города Петров Вал. Однако соперник не пришел на встречу, а прислал вместо себя двух молодых людей — Шамиля и Артема.

«Максим же, сбежав из воинской части, явился на „стрелку“ с автоматом. Он знал Шамиля и Артема лично (все участники этой истории — уроженцы одного города Петров Вал). Разговор сразу зашел в тупик: военнослужащий расстрелял оппонентов, на месте стрельбы после нашли 18 гильз», — приводится в публикации.

Один из пострадавших находится в отделении интенсивной терапии, состояние другого оценивается как средней степени тяжести.

По предварительным данным, беглец может передвигаться на автомобиле марки ВАЗ 21124. Во все отделения полиции региона направлены ориентировки с его изображением.

Пока нет официальных данных о случившемся.