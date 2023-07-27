Сбежавший от мобилизации россиянин подал в суд на казахстанские власти

Покинувший Родину из-за мобилизации Игорь Санджиев решил судиться с казахстанским акиматом, потребовав убежища. Об этом сообщило издание «Мой город» .

Санджиева мобилизовали в 2022 году. Спустя некоторое время он сбежал из воинской части и оказался в Казахстане. Там он потребовал предоставления статуса беженца, но получил отказ.

Санджиев хотел пойти с этим делом в суд, но не мог оплатить соответствующую пошлину из-за отсутствия ИИН. Получить ИИН он также не мог, ведь его документы остались в части. Дело так и не было рассмотрено судом.

После этого председатель Казахстанского международного бюро по правам человека Павел Кочетков, заявил, налоговый кодекс разрешает банкам 2-го уровня не требовать ИНН от граждан других стран. По итогу Санджиев оплатил пошлину в местном почтовом отделении.

Сам Кочетков пояснил, что дело не только в Санджиеве, но и во всех граждан других стран, которые нуждаются в убежище.

Кочетков позже предложил внести корректировки в налоговый кодекс для избежания подобных проблем.

Накануне Генпрокуратура РФ поручила прокурорам жестко реагировать на нарушения прав мобилизованных граждан и их родных.