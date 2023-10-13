Сбежавший Васильев уверен, что у него в России есть влиятельный враг

Некоторые российские звезды после событий прошлого года решили развивать свою карьеру за границей. Конечно, не многим это удается, но сейчас речь пойдет об известном историке моды. По словам самого Александра Васильева, у него есть работа не только в РФ, но и в других странах. Об этом также пишет издание «Утро.ру» .

Однако, он уверен, что в родной стране есть некая женщина в верхах власти, отвергнутая им. И теперь она решила отомстить историку моды, делая все для того, чтобы он лишился заработка и возможности выступать в Российской Федерации.

«Дама сказала: «Не доставайся же ты никому!» – рассказал Александр.

Так это на самом деле или нет – остается только догадываться. Возможно, это реальная причина, почему Васильев продолжает активно путешествовать по разным странам и не спешит возвращаться назад.