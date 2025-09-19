Сбежавшую через окно 12-летнюю школьницу из Омской области нашли в заброшенном доме

В Омской области успешно завершилась операция по розыску школьницы, которая была объявлена в розыск ранее. Об этом проинформировало региональное Управление МВД.

Утром 19 сентября в правоохранительные органы Полтавского района поступило тревожное сообщение от родителей 12-летней подростка. Обнаружив в ее комнате распахнутую створку окна, а самой девочки в доме не оказалось, взрослые предположили, что она покинула жилище, не взяв с собой уличную обувь и теплую одежду.

Для оперативного обнаружения ребенка были мобилизованы все сотрудники местного полицейского подразделения. К масштабной поисковой операции также незамедлительно присоединились представители Росгвардии, спасатели МЧС и добровольцы из числа местных жителей. Общая численность группы составила порядка двухсот человек.

Спустя несколько часов усиленных поисков подростка обнаружили неподалеку от бесхозного здания на территории поселка Полтавка. Как уточняется, девочка была одета по сезону. С ней не совершалось никаких противоправных действий.

Несовершеннолетнюю благополучно вернули родным. Для семьи была организована консультация с психологом. Дальнейшее сопровождение и работу с близкими девочки будет проводить инспектор по делам несовершеннолетних.

