Сбежавшую из Кузбасса 16-летнюю девочку нашли в аэропорту Москвы

В столичном аэропорту «Шереметьево» нашли 16-летнюю девушку, о пропаже которой заявила ее бабушка из Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Женщина поняла, что подросток сбежала из дома только утром. Предварительно, девушка тайно покинула квартиру еще вечером. Бабушка сообщила об инциденте сотрудникам правоохранительных органов. Она выступает единственным опекуном ребенка.

В полиции Кузбасса сообщили, что сотрудники оперативно прибыли в квартиру для уточнения деталей. Во время обыска в комнате девушки обнаружили распечатанный бланк электронного билета в Москву. Информацию передали столичным коллегам. Девушку обнаружили в аэропорту.

Выяснилось, что жительница Кузбасса познакомилась по интернету с ровесником и прилетела, чтобы совместно провести время с ним. Теперь ее доставили в специализированное учреждение, после чего отправят в Новокузнецк.

Ранее сообщалось, что в Топках сотрудники Росгвардии обнаружили юношу, которого разыскивали двое суток.