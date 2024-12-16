Сбежавшую из России Пугачеву начали бойкотировать в Израиле

Олигархи Рублевки, которые ранее часто заказывали выступления примадонны и ее мужа, объявили звездам бойкот. Об этом сайту aif.ru рассказала живущая на Рублевке певица Алена Кравец.

Алена Кравец дружила с Аллой Пугачевой до ее отъезда за границу и знакома с обитателями Рублевки, которые имеют недвижимость в Израиле. Как оказалось, обеспеченные жители элитного района Москвы более не хотят заказывать Аллу Пугачеву для корпоративов на территории еврейского государства. Также они объявили бойкот и Максиму Галкину*.

«Никто не хочет связываться с женой иноагента, потому что тогда всем будет казаться, что человек через Пугачеву его спонсирует. Для бизнеса это репутационные потери. Тех, кто оскорбляет Россию, наши бизнесмены, живущие в Израиле, тоже жестко бойкотируют. И это правильно. Предателей не любят нигде. Мы на Рублевке давно объявили тотальный бойкот сбежавшим Алле и Галкину», — заявила Кравец.

По словам собеседницы АиФ, Алла Борисовна давно перестала быть в тренде, как и ее супруг-комик.

Ранее стало известно, за сколько юморист Максим Галкин* готов выступить перед россиянами.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом