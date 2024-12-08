Mash: иноагент Галкин готов выступить перед россиянами без шуток о политике за €150 тысяч

Иноагент Максим Галкин* заинтересован в выступлении на новогодних корпоративах перед россиянами, но в настоящее время выгодных предложений юморист не получает, сообщил Mash.

Согласно данным телеграм-канала, юморист предлагает клиентам из России особенные условия выступления. В частности, он обязуется не выступать с политическими шутками. Однако и стоимость его участия на частных мероприятиях в России отличается от предложений по другим странам, причем юморист поднял прайс совсем недавно. Так, ранее он выступал за €80 тысяч, но теперь просит €150 тысяч.

Mash сообщил, что остальные требования артиста остались прежними: бутылка 18-летнего виски Macallan, нарезки, фрукты, номер в пятизвездочном отеле и охрана. Иноагент готов обсудить детали сценария с заказчиком и при необходимости внести какие-либо изменения.

«Сейчас менеджмент стал менее принципиален: главное, чтобы платили и можно было прилететь», — отметил Mash.

Mash сообщил, что артист стал более лояльным по отношению к российским клиентам. Он готов полностью отказаться от провокационных заявлений на своих выступлениях. Возможен также вариант, когда иноагент прочитает готовый сценарий от своего лица. Причина — упавшие доходы.

Ранее сообщалось, что отощавшую до неузнаваемости Пугачеву заметили на улицах Кипра.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов