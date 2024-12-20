Сбежавшую из России журналистку-иноагента объявили в международный розыск

Оппозиционная журналистка Татьяна Фельгенгауэр* (Шадрина*), уехавшая за пределы России, была объявлена в международный розыск. Об этом сообщает официальный канал в Telegram судов общей юрисдикции Москвы.

Бывшая сотрудница радиостанции «Эхо Москвы» и ее экс-заместитель главного редактора Татьяна Фельгенгауэр была объявлена в международный розыск. Кроме того, московский суд заочно арестовал репортера по просьбе следствия.

Напомним, что Татьяна Фельгенгауэр* попала под уголовное дело в 2024 году. Ей вменяют уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Согласно максимальной санкции уголовной статьи, журналистку могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей или лишить свободны на два года.

Уголовное дело возбудили после неоднократного привлечения журналисты к административной ответственности. С 2022 года Фельгенгауэр-Шадрина* не проживает в России. Свою деятельность продолжает вести из-за рубежа и сотрудничает с иностранными изданиями и каналами.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли поправку в закон о доходах иноагентов в России.

*Включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ