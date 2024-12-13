В Госдуму внесли поправку в законопроект о доходах иноагентов от вкладов и квартир

Помимо авторских отчислений для иноагентов в России на специально открытые счета будут перечисляться и все доходы от банковских вкладов, а также сдачи в аренду недвижимости. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы.

По утверждению спикера, в парламент внесены поправки к законопроекту об иноагентах. По ним на специальные счета для таких лиц будут перечисляться не только деньги за авторские права. Туда же будут направлять финансы от аренды и продажи недвижимости и транспортных средств, а также выплаты по банковским вкладам.

«Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счёт её граждан и использовать заработанные в России средства против неё», — подчеркнул Володин.

Получать деньги с таких счетов иноагенты смогут только после того, как с них снимут данный статус. Спикер добавил, что рассмотрение проекта закона во втором чтении пройдет уже 17 декабря.

Ранее сообщалось, что Санта-Клауса предложили признать в РФ иноагентом. По мнению общественника Бородина, зарубежные компании раскручивают этот образ в России, чтобы сделать более популярными свои товары и услуги.