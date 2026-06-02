Адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством « Прайм » предупредила российских водителей: наезд на птицу — это не досадная мелочь, а полноценное дорожно-транспортное происшествие, за которое грозит серьезная ответственность. Многие автомобилисты, по ее словам, ошибочно полагают, что сбитый голубь не влечет последствий, однако закон трактует ситуацию иначе.

Если водитель покидает место такого ДТП, наступает ответственность по статье 12.27 КоАП РФ. Наказание — лишение прав на срок от года до полутора лет либо административный арест до 15 суток. Размер штрафа и компенсации зависит от статуса птицы. Дикий сизый голубь относится к охотничьим ресурсам, и Минприроды оценивает его утрату в 600 рублей. Если же под колесами оказалась стая, взыскание пропорционально возрастает. Обычные городские голуби к охотничьим ресурсам не причисляются, но их гибель все равно признается вредом окружающей среде и подлежит возмещению.

Особо суровые последствия наступают при наезде на краснокнижных птиц — беркута, кречета или сапсана. Компенсация за них значительно выше. Покрыть ущерб может полис ОСАГО или каско — в зависимости от условий страхования и конкретных обстоятельств. Если же наезд совершен умышленно, в отношении водителя могут возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». При гибели нескольких пернатых происшествие и вовсе могут квалифицировать как преступление.