«Сбитый летчик» и «оскароносный»: Киркоров объяснил критику спектакля «Гамлет» завистью Певцова к Борисову

Народный артист Филипп Киркоров резко высказался о претензиях актера Дмитрия Певцова к нашумевшей постановке «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли. Видео с его реакцией опубликовали в телеграм-каналах.

По мнению Киркорова, за скандальными высказываниями стоит не профессиональная оценка, а личная неприязнь. Он назвал Певцова «сбитым летчиком» и предположил, что звезда «Бандитского Петербурга» просто завидует молодому актеру, который, по словам Киркорова, сегодня является звездой номер один.

«Певцов устроил это безобразное, кляузное обращение в отношении спектакля. Наверно, зависть к Юре Борисову сыграла у Певцова, сбитого летчика. Он всегда был завистливый, вечно ему все поперек горла — то Киркоров, то Борисов», — заявил он.

Киркоров также особо подчеркнул, что Борисов — «оскароносный» артист, напомнив о его роли в фильме «Анора».