Сбои, цены и отмена: что не так с забронированным билетами на отдых на майские праздники

Рост цен на перелеты и нестабильность маршрутов делают зарубежные поездки на майские праздники менее предсказуемыми, предупреждают эксперты. Об этом пишет РИА Новости .

Поездки требуют повышенного внимания к безопасности

Россиянам рекомендовано более тщательно подходить к планированию зарубежных поездок на майские праздники. Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов отметил, что в текущих условиях при выборе направления необходимо учитывать безопасность, предсказуемость маршрутов и экономическую целесообразность.

По его оценке, ключевым ориентиром при планировании должна оставаться не только ситуация в стране назначения, но и стабильность всей логистической цепочки.

Удорожание перелетов влияет на стоимость туров

Одной из главных проблем стало заметное увеличение цен на авиабилеты. Это связано с изменением маршрутов: авиакомпаниям приходится обходить ряд стран Ближнего Востока, что приводит к удлинению перелетов и росту затрат на топливо.

В результате усложняется логистика и увеличивается итоговая стоимость туристических поездок. Кроме того, сохраняется риск изменений расписания и условий перелетов, которые трудно спрогнозировать заранее.

Полный отказ от поездок не требуется

При этом специалисты не призывают полностью отказываться от зарубежного отдыха. Отмечается, что существуют направления с устойчивой обстановкой, которые традиционно остаются доступными для российских туристов.

Однако даже при выборе таких стран рекомендуется внимательно отслеживать официальные рекомендации Министерства иностранных дел и туроператоров, а также заранее продумывать маршруты с учетом транзита.

Важно учитывать дополнительные расходы

Эксперты советуют закладывать в бюджет возможные дополнительные траты, связанные с изменениями маршрутов или условий перелета. Такой подход позволит избежать неожиданных расходов и сделать поездку более комфортной.