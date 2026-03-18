Сбои в работе Сети: депутат Свинцов рассказал о перенастройке трафика в мегаполисах

В Госдуме прокомментировали недавние перебои в работе мобильного интернета. Депутаты подчеркнули, что речь не идет о введении каких-либо ограничений или блокировок.

Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, проблемы были связаны исключительно с техническими работами по оптимизации маршрутов передачи данных.

«Наверное, в каждом крупном мегаполисе в пределах недели-максимум двух – это система, когда проверяются нагрузки, протоколы прописываются. Речь шла о перенастройке маршрутизации трафика. Все эти сбои – перенастройка, никакие не блокировки», — резюмировал парламентарий в пресс-центре НСН.

В настоящий момент качество связи постепенно приходит в норму, а пусконаладочные мероприятия подходят к концу. В своем выступлении депутат также затронул тему функционирования особых ресурсов: он напомнил о существовании так называемых «белых списков» сайтов. Эти порталы остаются доступными для пользователей даже в тех случаях, когда мобильный интернет может быть временно отключен.

Ранее интернет-омбудсмен Мариничев заявил, что бессрочной блокировки Telegram в России не будет.