Сбой отмечен в работе сервисов Московского кредитного банка

Сбои обнаружились в работе сервисов Московского кредитного банка: так, не удается зайти в мобильное приложение, наблюдается отсутствие прохождения платежей по картам. Об этом сообщает РИА Новости .

Отмечается, что при попытке оплаты покупки картой на терминалах появляется сообщение о недоступности банка, а при заходе в мобильное приложение оно висит на уровне загрузки.

Напомним, что банк начал работу в России 31 год назад, сегодня он предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц.