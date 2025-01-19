Сбой произошел в работе TikTok в России на фоне запрета мессенджера в США

В работе TikTok в России произошёл технический сбой, о чём свидетельствуют обращения пользователей на сервисе «Сбой. рф».

Пользователи отмечают, что приложение не грузится. А некоторые утверждают, что не могут открыть видео и отправить сообщения. Причины происходящего пока не известны, однако это может быть отголоском прекращения работы TikTok в США сегодняшним утром.

Ранее сообщалось, что в США официально запретили TikTok. С утра воскресенья, 19 января, пользователи из США начали получать уведомления о том, что сервис заблокирован.

Администрация же социальной сети рассчитывает на восстановление доступа к платформе после вступления Трампа в должность главы Белого дома. Это произойдет в понедельник, 20 января.