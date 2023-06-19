Сбой в работе банка «Тинькофф» 19 июня 2023: нельзя вывести деньги

В приложении банка временно нельзя снимать деньги, в частности, нет возможности вывести деньги с брокерского счета, а также и перевести их кому-либо. На данный момент в самом банке сообщили, что проблемы действительно имеются.

Не работают и переводы между своими счетами. Некоторые сообщают, что деньги при переводе из другого банка списываются, но в «Тинькофф» не поступают. На данный момент проблемы устраняются.