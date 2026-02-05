Сбой в «цифровом сердце» города: какие сервисы Петербурга перестали работать вечером 5 февраля

Вечером во вторник, 5 февраля, в Санкт-Петербурге произошел масштабный технический сбой, в результате которого оказались недоступны ключевые городские онлайн-сервисы. Как сообщили читатели « Фонтанки », среди проблемных ресурсов — официальный сайт городской администрации и сервисы оплаты парковки.

По информации издания, проблемы начались в вечернее время. Журналисты издания проверили информацию и подтвердили, что доступ к порталам действительно отсутствует — при попытке захода сайты выдавали сообщение об ошибке соединения.

Инцидент затронул повседневные услуги для горожан. Автовладельцы столкнулись с невозможностью оплатить парковку через городские сервисы. На данный момент официальных комментариев от администрации Санкт-Петербурга или ответственных IT-служб о причинах и продолжительности сбоя не поступало.