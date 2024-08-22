Сбор гуманитарной помощи пройдет в День наукограда Фрязино

Глава г.о. Фрязино Дмитрий Воробьев объявил об изменении формата Дня города в связи с обстановкой, которая сложилась в Курской и Белгородской областях. Праздник решили провести, но внесли в программу определенные корректировки.

Праздник 7 сентября во Фрязино пройдет скромнее, но не менее интересно. По словам главы муниципалитета, из программы убрали салюты и приглашенных артистов. Однако будет достаточно тематических мероприятий.

Например, в День Фрязино можно будет научиться чему-то новому на интересных мастер-классах, поучаствовать в народных играх, а также посетить впечатляющие ярмарки.

В этот день все желающие также смогут совершить важное и полезное дело: помочь в сборе гуманитарной помощи. Так Фрязино в очередной покажет, что не остается в стороне и помогает соотечественникам в Курской и Белгородской областях. Сейчас как никогда важны единство и любой посильный вклад в общее дело.