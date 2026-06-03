Сбор ягод с последствиями: за какое лесное лакомство в Подмосковье можно попасть под штраф

За сбор черники, земляники, малины и брусники в подмосковных лесах ответственность не грозит — если только это не особо охраняемая территория. Но если в корзину попадет морошка, клюква мелкоплодная или жимолость голубая, внесенные в Красную книгу Московской области, штраф может составить от 1000 до 5000 рублей, предупреждают в Минэкологии.

В преддверии массового сбора лесных ягод Минэкологии Подмосковья обращает внимание жителей на правила бережного природопользования. Некоторые растения, которые можно перепутать со съедобными аналогами, находятся под защитой государства.

В региональную Красную книгу внесены: клюква мелкоплодная, толокнянка обыкновенная, водяника черная, жимолость голубая, княженика и морошка. Их сбор строго запрещен.

Адвокат Сергей Жорин для REGIONS пояснил, что за обычные ягоды ответственности нет — их можно собирать для собственных нужд. Однако есть и территориальные ограничения. На большинстве особо охраняемых природных территорий (ООПТ) сбор разрешен только для личных нужд. Но есть зоны с особым режимом, где уязвимые экосистемы нуждаются в полном покое. Например, в заказнике «Коренные ельники с клюквенными сфагновыми болотами» в Шаховской запрещен сбор любых ягод.

За виды из Красной книги Московской области, по словам Жорина, штраф для граждан составляет от 1000 до 3000 рублей, при повторном нарушении — от 3000 до 5000 рублей. Если вид занесен в Красную книгу РФ — штраф от 2500 до 5000 рублей с возможной конфискацией. Уголовная ответственность по ст. 260.1 УК РФ наступает только при добыче особо ценных растений, охраняемых международными договорами.

Минэкологии рекомендует перед походом в лес изучить список краснокнижных растений на Геопортале Подмосковья и уточнить, относится ли локация к ООПТ и каков там режим охраны.