Сбор макулатуры в рамках акции «БумБатл» продолжается в Подольске

В подмосковном городском округе Подольск проводится Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». Экологическое мероприятие продлится в муниципалитете до 15-го ноября 2023 года

Принять участие в этом событии может любой желающий. Для этого необходимо ознакомиться с точками приема материалов в городском округе Подольск на интерактивной карте на сайте движения «Экосистема». С помощью нее можно выбрать ближайший пункт сбора сырья, зарегистрироваться, следовать инструкции и таким образом помочь экологии планеты.

Напомним, что экологическая акция «БумБатл» проводится движением «Экосистема» в рамках национального проекта «Экология». Партнерами выступает ряд известных российских брендов и компаний. Отметим, что волонтеры данной общественной организации проводят и ряд других экологических мероприятий.