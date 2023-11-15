Сбор новогодних подарков для маленьких пациентов больниц и хосписов организовали в Пушкино

В подмосковном Пушкино в рамках благотворительного проекта «Единой России» организовали сбор новогодних подарков для детей, которые проходят длительное лечение больницах или хосписах, под названием «Коробка храбрости». Об этом сообщает интернет-издание «Пушкинское время».

Принести подарок участники данной благотворительной акции могут в пункт приема в местное отделение партии или детский центр «МиНиМишки», там его нужно будет положить в специальную коробку. После этого их передадут адресатам в медицинское учреждение.

«Каждый день к нам приходят неравнодушные люди, чтобы сделать приятный сюрприз для детишек, которые проходят сложное лечение в больницах. Это искренний жест поддержки и неравнодушия, который помогает маленьким пациентам верить в свои силы и доброту окружающих», — рассказала социальный предприниматель, руководитель детского центра «МиНиМишки» Ольга Орлова.

Отметим, что акция продлится до начала декабря. В ней могут принять все жители, которые хотят поддержать маленьких пациентов.