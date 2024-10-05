Сбор «Умный город» продлится до декабря

Акция-сбор «Умный город» продлится до 10 декабря. Мероприятие реализуется Минстроем России и Народным фронтом в рамках одноименного проекта цифровизации городского хозяйства и проекта «Все для Победы!».

Субъекты РФ осуществляют системную работу по поддержке военнослужащих и их семей. Сбор «Умный город» проводится по трем основным направлениям. Первое: сбор средств на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи, бронежилетов, защитных шлемов, генераторов, компьютерной техники, индивидуальных тактических аптечек, мягких носилок, спальных мешков, рюкзаков, средств обогрева, комплектов вещей, маскировочных сетей. Второе: передача новым субъектам РФ программного обеспечения и оборудования для реализации проектов «Умный город». Третье: письма со словами поддержки военнослужащим.

Подробная информация представлена на сайте акции.