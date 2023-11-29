Сборная Подмосковья завоевала 23 медали на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Двадцать три медали завоевала сборная Московской области на чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщила пресс-служба министерства образования региона.

Так, золотые медали получили тринадцать жителей Подмосковья в шести компетенциях: мехатроника, сервис на воздушном транспорте, выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы, промышленная механика, а также мехатроника (юниоры) и мобильная робототехника (юниоры).

Шесть участников из Московской области получили серебро в компетенциях пожарная безопасность и промышленная автоматика, еще четверо жителей региона стали бронзовыми призерами в компетенциях программные решения для бизнеса и промышленная автоматика (юниоры), а также мобильная робототехника.

Чемпионат профессионального мастерства проходил в Санкт-Петербурге. Участие в финале приняли около семисот конкурсантов из шестидесяти двух регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки работающих в регионе учителей.