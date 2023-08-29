Сборная Украины по Dota 2 вышла из ЧМ из-за допуска россиян под флагом страны

В прошедшее воскресенье на съезде Международной федерации компьютерного спорта прошло голосование. После подсчета результатов было решено отменить правило, действующее с весны 2022 года, по которому российские спортсмены не имели права участвовать в международных киберсоревнованиях под флагом России. После этого сборная Украины отказалась участвовать в матче. Как объяснил участник украинской сборной Иван Kidaro Бондарев, из-за этой новости и того факта, что решение федерации окончательное, желание принимать участие в состязании у членов команды пропало.

Интересно, что на проходящий в Румынии чемпионат мира по Dota 2 сборная России изначально допущена не была, но теперь будет допущена к турнирам под национальным флагом.