Сборник стихов, посвященных СВО, выпустят в России

Так, организация объявила отбор авторских стихотворений для создания поэтического сборника, посвященного специальной военной операции. Принять участие в проекте могут все желающие авторы.

Для этого нужно отправить свое произведение на электронную почту ассоциации: volsvo@rambler.ru. Прием заявок длится до 30 сентября. В письме следует указать ФИО автора, место его проживания и контактный телефон.

Отбор произведений будет осуществляться членами Правления ассоциации. Отобранные стихотворения будут объединены в сборник. Издать его планируется до ноября. Все средства, полученные от продажи сборника, будут направлены на закупку гуманитарного груза для участников СВО.