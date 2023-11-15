Сборы в поддержку российских солдат продолжаются в Подольске
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
От городского округа Подольск передана очередная партия помощи для участников специальной военной операции из муниципалитета. Новостью поделился исполняющий обязанности главы округа Григорий Артамонов.
Российским военным передали бензопилу, сетку-рабицу и средства личной гигиены. Также отправили и маскировочные сети, которые изготовили лично жители городского округа, волонтеры и активисты. Присоединится к плетению подобных сетей может любой желающий.
Посылку забрала супруга одного из российских солдат Юлия вместе с 11-месячной дочкой. Она поблагодарила всех неравнодушных за моральную и материальную поддержку.
Сбор помощи российским солдатам не прекращается и проводится каждую неделю в волонтерском центре на улице Ульяновых. Также можно пожертвовать средства в фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска» по ссылке.