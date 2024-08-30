СБП в 1C: оплата по QR-коду и мгновенные платежи для вашего бизнеса

Сервис 1С: СБП позволяет покупателю оплачивать товары и услуги по QR-коду, используя мобильное приложение банка на своем смартфоне, причем, деньги мгновенно поступают на расчетный счет продавца.

Система быстрых платежей (СБП) — это сервис Банка России, с помощью которого ваши покупатели могут оплачивать товары или услуги через свои мобильные банковские приложения.

Система быстрых платежей встроена в программы 1С.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В момент покупки программа 1С создает функциональную ссылку СБП.

Продавец может вывести функциональную ссылку в виде QR-кода на экран своего компьютера, дисплей покупателя, распечатать на счете или отправить по электронной почте или sms.

Покупатель производит оплату по СБП в мобильном приложении своего банка. Деньги мгновенно зачисляются на счет продавца.

В программах 1С также поддерживается возможность оплаты по кассовому QR-коду

Пользователи программ 1С могут разместить в своей кассовой зоне изображение QR-кода, которое будет содержать всю необходимую информацию для оплаты через СБП. При использовании этой технологии бизнесу не потребуется при каждой покупке выводить ссылку в виде QR-кода на экран своего компьютера, дисплей покупателя или печатать на пречеке.

Для повышения удобства оплаты, на кассовом QR-коде можно разместить NFC метку.

Чтобы расплатиться, покупателю достаточно будет просто приложить смартфон к запрограммированной метке, которая передает платежную ссылку приложение СБПей с помощью NFC-технологи.

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Комиссия за операцию составляет 0,2%, 0,4% или 0,7%.

Комиссия за возврат денежных средств не взимается.

ЭКОНОМЬТЕ НА ОБОРУДОВАНИИ

Система быстрых платежей работает без дополнительных затрат. Не нужно приобретать эквайринговый терминал или другое оборудование и тратить деньги на его обслуживание.

ПРИНИМАЙТЕ ПЛАТЕЖИ ОТ КЛИЕНТОВ РАЗНЫХ БАНКОВ

Деньги на ваш счет зачисляются за несколько секунд. При этом не имеет значение, какой банк использует покупатель.

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Система быстрых платежей работает без выходных и праздников. Подключиться можно в любом регионе РФ. Все, что нужно для работы с бесконтактными платежами, у вас есть - Система быстрых платежей уже встроена в ваши программы 1С. Не требуется дополнительных внедрений и доработок в программах 1С. Настройка в программе 1С займет не более 10 минут.

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