«Сбрось живот — получи стейк». Жителям восточного Китая предложили обменивать килограммы на говядину

В восточной части Китая стартовала уникальная программа поощрения здорового образа жизни. Теперь местные жители могут обменять сброшенные килограммы на натуральную говядину. Как пишет издание South China Morning Post, инициатива реализуется в общине Шаньбэй, расположенной в районе Лянси городского округа Уси.

Проект, цель которого — стимулировать снижение веса среди населения, начал действовать 9 марта. Жители проявили к нему живой интерес: по данным СМИ, только за первые несколько дней заявки на участие подали более 2,4 тыс. человек

Организаторы предусмотрели четкие критерии отбора. Претендовать на участие могут лица, зарегистрированные в местной системе медицинского или социального страхования. Кроме того, кандидатам необходимо подтвердить наличие лишнего веса — оценка проводится на основе индекса массы тела и измерения объема талии.

