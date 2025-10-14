Сбросить 52 кг без тренажерного зала? Блогер нашел неожиданный способ прийти в форму
20minutos: испанский стример Льянос похудел на 52 кг за год с помощью ходьбы
Популярный испанский интернет-блогер продемонстрировал впечатляющий результат в снижении веса, сбросив за год более 50 килограммов. Своим главным инструментом он называет регулярные пешие прогулки, которые практиковал ежедневно. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на издание 20minutos.
Ибай Льянос, известный стример и автор видеоблога, поделился деталями своего преображения. Каждый день он преодолевал около 10 километров пешком, что в сумме за год составило путь, сравнимый с расстоянием от его родной Испании до России — 3650 километров. При этом он подчеркнул, что одной физической активности было бы недостаточно.
Немаловажную роль в достижении цели сыграл пересмотр пищевых привычек. Также пять дней в неделю Льянос посвящал силовым упражнениям. Специалисты авторитетной американской клиники подтвердили ценность такого подхода. По их мнению, систематическая ходьба действительно способствует нормализации давления, улучшению показателей холестерина, а также укреплению психического состояния и снижению стресса.
Ранее врач назвала главные ошибки, мешающие похудению.