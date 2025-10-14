Сбросить 52 кг без тренажерного зала? Блогер нашел неожиданный способ прийти в форму

Популярный испанский интернет-блогер продемонстрировал впечатляющий результат в снижении веса, сбросив за год более 50 килограммов. Своим главным инструментом он называет регулярные пешие прогулки, которые практиковал ежедневно. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на издание 20minutos.

Ибай Льянос, известный стример и автор видеоблога, поделился деталями своего преображения. Каждый день он преодолевал около 10 километров пешком, что в сумме за год составило путь, сравнимый с расстоянием от его родной Испании до России — 3650 километров. При этом он подчеркнул, что одной физической активности было бы недостаточно.

Немаловажную роль в достижении цели сыграл пересмотр пищевых привычек. Также пять дней в неделю Льянос посвящал силовым упражнениям. Специалисты авторитетной американской клиники подтвердили ценность такого подхода. По их мнению, систематическая ходьба действительно способствует нормализации давления, улучшению показателей холестерина, а также укреплению психического состояния и снижению стресса.

