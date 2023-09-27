Сбросившая 14 кг Ивлеева показала грудь в нижнем белье

Наверняка каждой похудевшей девушке известно, что в первую очередь жир, как ни прискорбно, тает в области груди. Но известная ведущая явно не беспокоится об этом, выкладывая в сеть откровенные снимки после своего преображения. Одним из них поделилось издание «Утро.ру» .

Если буквально вчера Настя Ивлеева взорвала интернет новостью о том, что ей удалось заметно похудеть, то уже сегодня общественность взбудоражила свежая фотография звезды. На ней четко видны очертания стройной фигуры. Еще бы, ведь в качестве наряда для снимка знаменитость выбрала черное полупрозрачное белье.

Конечно, грех не похвастаться, если удалось достичь таких результатов. Подписчики определенно остались в восторге. Кто знает, может Ивлеева замотивировала на изменения во внешности кого-то еще?..