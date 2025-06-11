СБУ начнет переводить сотрудников в ВСУ

Планируется, что определенное количество военнослужащих, находящихся в штате СБУ, а также Главного управления разведки, будет направлено на прохождение переподготовки с последующей отправкой в зону боевых действий. Подчеркивается, что в случае отказа сотрудника спецслужбы от подписания контракта с ВСУ он будет оформлен в порядке мобилизации.

Несмотря на то, что украинское законодательство о мобилизации от 2024 года предусматривало возможность перевода сотрудников силовых ведомств в армию, данная норма фактически не реализовывалась из-за отсутствия четких процедур изменения типа военной службы.

В настоящее время Комитет по вопросам национальной безопасности разработал поправки к законодательству, призванные устранить этот пробел в регулировании.

Ранее сообщалось, что в ряды ВСУ начнут привлекать женщин призывного возраста.