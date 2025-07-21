СБУ объявила в розыск народного артиста России

Артист еще в 2015 году был внесен в черный список украинского сайта «Миротворец». Теперь появились сведения, что в марте 2022 года СБУ внесла певца и композитора в свою базу данных о розыске. Ему предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины. В отношении Газманова заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Это не первый подобный случай попытки борьбы украинских силовиков против российских деятелей культуры и эстрады. Так, ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск народного артиста РФ Николая Баскова. Он также находится под подозрением в нарушении территориальной целостности Украины. Суд заочно принял решение о его аресте. В марте 2022 года он был объявлен в розыск.