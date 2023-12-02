СБУ потребовала не выпускать больше Порошенко с Украины за рубеж

Выпускать за пределы Украины пятого президента страны Петра Порошенко, который в настоящее время является депутатом Верховной рады, не стоит в целях национальной безопасности, заявили в СБУ.

Ранее стало известно, что Порошенко не смог покинуть пределы украины и по поручению Верховной рады посетить Будапешт для встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.

В официальном аккаунте СБУ в соцсетях приводится, что некие российские спецслужбы якобы намерены использовать в третьих странах встречи определенных украинских политиков, в том числе и Петра Порошенко, ради интересов России.

«Именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном», — говорится в сообщении.

Силовое ведомство Украины уже обратилось в Офис президента, Верховную раду и правительство страны, потребовав учесть данные рекомендации в ходе возможного согласовании зарубежных визитов официальных украинских делегаций.