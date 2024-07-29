СБУ задержала в Киеве автора книг о древней Руси, историка Толочко

Написавший еще в 2015 году ставшую популярной у читателей Украины и России монографию «Очерки начальной Руси» историк Алексей Толочко был задержан СБУ в понедельник, 29 июля, по подозрению в антигосударственной деятельности.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу СБУ, доктору исторических наук предъявляют обвинения за написанные ещё до СВО научные работы по Древней Руси. Как считают спецслужбы, Толочко «фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России».

Также историку вменяют в вино, что его исторические труды изданы «подпольно за деньги из Москвы».

«Автор использовал в книгах тезисы кремлевской пропаганды, в которых оправдывает захват части территории Украины», - приводится в публикации.

Ранее стало известно, что в Одессе и области переименуют 84 топографических объекта, названия которых связаны с Россией Среди них улицы Пушкина, Паустовского, Ильфа и Петрова.