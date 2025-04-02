Сбылось одно из предсказаний Ванги на 2025 год

«Балканский Нострадамус», она же пророчица Ванга, предсказывала землетрясение в Мьянме и Таиланде на 2025 год. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Предсказания Вангелии Гуштеровой снова стали предметом бурных обсуждений и заставили общественность задуматься о будущем. Как заявили британские обозреватели, на 2025-й и последующие года у пророчицы были свои видения. Одно из них — мощное землетрясение в Мьянме и Таиланде, унесшее жизни более 2 тыс. человек. Прогноз, как отметили журналисты, выглядит пугающе правдиво.

«Наряду со своими прогнозами климатических кризисов Ванга также предсказала, что Европу потрясет разрушительный конфликт и всемирный экономический кризис», — говорится в материале Daily Mail.

Пророчица считала, что конфликт в Европе уничтожит население уже в 2025 году. На фоне геополитической напряженности в мире в этот прогноз поверить легко: на него указывали и некоторые ведущие политики. Однако это не все ключевые потрясения для планеты.

Так, в 2028-м люди начнут осваивать Венеру, а к 2033 году человечество может столкнуться с таянием льдов, природными катаклизмами и повышением уровня моря. Неожиданно, по словам предсказательницы, вернется коммунизм: в 2076-м этот общественный строй охватит весь мир.

Ванга считала, что многое также перестанет быть элементом научной фантастики и станет реальностью. Например, это первый контакт с инопланетянами во время некого спортивного события (2130 г.), война с марсианской цивилизацией (3005 г.), революция в медицине и опустошение Земли. К 3797 году, если верить прогнозам, люди покинут планету, где установится засуха.

Пророчества Ванги были расписаны вплоть до 5079 года, а вот дальше она уже не видела. Ясновидящая полагала, что именно в этот год произойдет конец света.

Ранее в 2025 году также начали сбываться предсказания Владимира Жириновского о России и США.