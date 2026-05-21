Счастливый финал: в СК заявили об обнаружении пропавшего ребенка под Тулой

Ребенок, исчезнувший во время прогулки в поселке Дубна, обнаружен живым. В масштабной спасательной операции принимали участие сотни сотрудников экстренных служб, волонтеров и представителей местной администрации. Об этом пишет РИА Новости.

Счастливый финал масштабной спасательной операции

В рабочем поселке Дубна Тульской области успешно завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала накануне. Официальные представители регионального управления Следственного комитета России подтвердили информацию о том, что несовершеннолетняя найдена живой. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, а детали обнаружения ребенка сотрудниками профильных ведомств продолжают уточняться.

Об исчезновении малолетней жительницы сообщил руководитель Дубенского района Кирилл Гузов. К спасательным мероприятиям, которые не прекращались на протяжении всей ночи, оперативно подключились подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники правоохранительных органов и добровольцы поисково-спасательного объединения «ЛизаАлерт». Местные власти предоставили специализированные помещения для работы координационного штаба.

Мобилизация ресурсов и ход расследования

В поисках пропавшего ребенка были задействованы серьезные технические и людские ресурсы. В общей сложности в прочесывании местности приняли участие около 250 человек, распределенных на 48 поисковых команд. Спасатели активно применяли служебных собак, а также беспилотные летательные аппараты, оснащенные тепловизорами, что позволило оперативно сканировать территорию в темное время суток. Руководитель районной администрации лично координировал действия поисковиков на месте событий до 5 часов утра.

Несмотря на благополучный исход операции, правоохранительные структуры продолжают детальную проверку всех обстоятельств инцидента. Региональный Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетней, а ход и результаты следственных действий находятся на особом контроле органов прокуратуры. Специалистам предстоит выяснить, как именно ребенок оказался на значительном удалении от дома, и дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за безопасность девочки.