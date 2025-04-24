Щелково готовится к 80-летию Победы: масштабное обновление мемориалов

В преддверии знаменательной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — в Щелково развернулась масштабная кампания по благоустройству и реставрации объектов военной памяти.

Городской округ прилагает максимум усилий для подготовки к праздничному событию, стремясь создать атмосферу глубокого почтения и уважения к подвигу героев.

«В преддверии 80-летия Победы мы приводим в порядок все памятники, стелы, бюсты, обелиски и мемориальные комплексы в Щелкове», — подчеркнул глава городского округа Андрей Булгаков.

На территории Щелкова насчитывается более 70 объектов, каждый из которых является важной страницей местной истории.

Работы были разбиты на несколько этапов. Сначала специалисты демонтировали конструкции, нуждавшиеся в замене, и тщательно очистили территорию от мусора. Затем приступили к непосредственному ремонту: зачистили и подготовили поверхности, нанесли слои грунтовки и шпатлевки, выполнили штукатурные и покрасочные работы. Дополнительно была проведена облицовка тротуаров и памятников керамогранитом и тротуарной плиткой, а также ремонт ограждений.

В настоящее время реализуется заключительный этап — комплексная уборка территории, включающая промывку, высадку цветников и удаление строительного мусора. Завершение всех работ запланировано на 1 мая, что позволит создать праздничную и благоустроенную обстановку.

В этом году особое внимание уделяется капитальному ремонту двух ключевых мемориальных комплексов. На «Аллее Памяти» будет заменено брусчатое покрытие на площади 760 квадратных метров, установлены 7 новых скамеек и 4 урны, а также заменены 10 устаревших светильников. Кроме того, на территории комплекса будет уложен новый газон.

Аналогичные изменения ждут и Мемориал погибшим воинам-химикам. Здесь заменят плиточное покрытие дорожек (площадью 850 квадратных метров), восстановят травяной газон и частично модернизируют систему освещения. Все эти работы направлены на сохранение памяти о героях и создание достойного места для возложения цветов и проведения памятных мероприятий.