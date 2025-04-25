Щелково готовится к масштабному обновлению дворовых территорий

В этом году в городском округе Щелково стартует комплексное благоустройство 12 дворовых зон. Работы планируется начать в ближайшее время, при этом для каждого двора будет разработан индивидуальный проект, учитывающий мнение местных жителей.

Особое внимание будет уделено дворам, расположенным по адресу: улица Беляева, дома №3А, №8А и №10А. В этих дворах предстоит провести значительные преобразования.

В рамках проекта предусмотрен капитальный ремонт и обустройство дорог, парковочных мест, пешеходных дорожек и бордюров. Также запланировано озеленение, установка мусорных контейнеров и скамеек, а также внедрение системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности. По просьбе жителей будут установлены два искусственных рельефа для снижения скорости движения транспорта.

Дополнительно, в рамках реализации губернаторской программы, во дворах появится современная детская игровая зона. Новый, просторный игровой комплекс общей площадью 450 квадратных метров станет отличным местом для игр и развлечений детей.

Старт работ намечен на май, а их окончание запланировано на июль.

Стоит отметить, что в прошлом году в Щелкове были созданы и отремонтированы 20 детских и спортивных площадок, а также проведено благоустройство прилегающих территорий у шести жилых домов.