Щелково: кедры в память о Великой Победе

В городском округе Щелково стартовала акция «Кедры Подмосковья», приуроченная к 80-летию Великой Победы. Возле памятной стелы, отмечающей запуск первого спутника, на улице 60 лет Октября были посажены 25 молодых кедров.

Мероприятие объединило жителей округа, молодежь, представителей депутатского корпуса, а также советника главы округа, участника СВО Виктора Дядюру, и заместителя министра Московской области Дмитрия Диденко.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Щёлково ]

Выбор кедра и места для акции был продуманным. «Кедр» — это позывной легендарного Юрия Гагарина, открывшего путь к звездам. Кедр — это не просто дерево, это символ России, воплощение ее мощи, выносливости и неувядаемой славы.

Каждый посаженный кедр — вклад в экологию региона и дань уважения подвигу героев, а также надежда на светлое будущее для наших потомков.